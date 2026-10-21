В Киеве мужчина торговал амфетамином в коробках со спичками
В Киеве разоблачили мужчину, который организовал бизнес на наркотиках. Он устроил конспирацию
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
41-летний киевлянин продавал амфетамин в коробках со спичками. Правоохранители зафиксировали несколько случаев, когда он продал коробку со спичками "покупателю". Таким образом, злоумышленник скрывал товар.
Во время обыска у него дома обнаружили запрещенные вещества и весы. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.
В Киеве и Запорожье продавали наркотики под видом чая, печенья и мармеладаВсе новости »
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