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21 октября 2026, 22:55

В Киеве мужчина торговал амфетамином в коробках со спичками

21 октября 2026, 22:55
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве разоблачили мужчину, который организовал бизнес на наркотиках. Он устроил конспирацию

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

41-летний киевлянин продавал амфетамин в коробках со спичками. Правоохранители зафиксировали несколько случаев, когда он продал коробку со спичками "покупателю". Таким образом, злоумышленник скрывал товар.

Во время обыска у него дома обнаружили запрещенные вещества и весы. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.

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