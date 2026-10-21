Имею вопрос к премьер-министру Корецкому, на которого по непонятным причинам президент сбросил самую тяжелую в государстве на сегодня задачу – разобраться с мобилизацией и СОЧ

Имею вопрос к премьер-министру Корецкому, на которого по непонятным причинам президент сбросил самую тяжелую в государстве на сегодня задачу – разобраться с мобилизацией и СОЧ

Фото: из открытых источников

Во-первых, почему не прошло и месяца после того, как завершилась предыдущая "реформа” бронирования, из-за которой, как минимум, несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса неделями не работали? Тогда из-за того, что у них слетело бронирование, к нам не поступала военная продукция, и были сорваны боевые операции.

Во-вторых, почему, ну как минимум на уровне риторики, решили разбираться с оборонно-промышленным комплексом, а не со всеми остальными отраслями, где точно так же есть сотни тысяч забронированных? Неужели оборонно-промышленный комплекс – это первое, что в такой ситуации следует трогать? Может, давайте сначала разбронируем журналистов из "критически важных" СМИ и священников? Или вы боитесь? Неужели вам проще оставить нас без оружия, а не себя – без лояльных СМИ?

В-третьих, каким образом механическое уменьшение всем без разбора квоты на бронирование решит проблему фейковых работников под реальной бронью? Может, все-таки лучше придумать систему, которая позволит оценивать, сколько рабочих мест с забронированными работниками надо иметь, чтобы выполнить тот или иной контракт с учетом его сложности и объема? Или это сейчас уже недоступный уровень нормотворческой работы?

В-четвертых, а в чем заключается план относительно двух миллионов уклонистов, которые не забронированы, но тем не менее свободно бегают по стране? Если вы высвободите сотню или две тысяч забронированных и переведете их в статус подлежащих мобилизации, то не присоединятся ли они к этим двум миллионам, и вы их так же не сможете призвать? Может, давайте разберемся, кто саботирует мобилизацию?