Украинский продюсер признался, как заставил Потапа и Настю донатить на ВСУ

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Потап и Настя Каменских за рубежом и будут карьеру с выступлениями на русском языке. Известный украинский продюсер признался, что Потап писал ему

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Продюсер Вадим Лысися считает, что Потап и Настя решили придерживаться "образа шутов". По его мнению, если бы он обратился к Потапу, тот не стал бы слушать его советы. При этом оказалось, что Потап уже обращался к Лисе, однако продюсер практически заставил пару донатить на ВСУ.

"Знаете, что он мне перечисляет? Он обратился ко мне, чтобы я предоставил материалы песен для их новых концертов. Я попросил, чтобы они донатили на мой фонд "Варта добра" за каждую песню определенную сумму. То есть они все-таки платят. Но не мне, а на фонд", – говорит продюсер.

Напомним, ранее в августе 2026 года Потап и Настя Каменских опубликовали видео, в котором с иронией высказались об использовании русского языка и "свободы". После критики Каменских пояснила, что продолжает общаться на русском, поскольку говорит на нем с детства.