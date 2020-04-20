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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
20 апреля 2020, 10:22 24

Коронавирус: в Украине 5710 инфицированных, 151 человек умер

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20 апреля 2020, 10:22 24
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86% умерших это люди старше 50-ти лет
Фото из открытых источников
86% умерших это люди старше 50-ти лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Подтверждено 5 710 случаев COVID-19, на протяжении 19 апреля получено 261 уведомления о новых подтвержденных случаях.

Случаи заболевания подтверждены:

  • Винницкая обл. — 330 случаев (18 поправились);
  • Волынская обл. — 158 случаев (13 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. — 118 случаев (9 выздоровели);
  • Донецкая обл. — 16 случаев (6 выздоровели);
  • Житомирская обл. — 226 случаев (1 выздоровел);
  • Закарпатская обл. — 196 случаев (16 поправились);
  • Запорожская обл. — 134 случая (17 поправились);
  • Ивано-Франковская область — 512 случаев (27 выздоровели);
  • г. Киев — 850 случаев (33 выздоровели);
  • Киевская обл. — 333 случая (26 выздоровели);
  • Кировоградская обл. — 246 случаев (17 поправились);
  • Львовская обл. — 253 случая (22 выздоровели);
  • Луганская обл. — 24 случая (3 выздоровели);
  • Николаевская обл. — 37 случаев;
  • Одесская обл. — 137 случаев;
  • Полтавская обл. — 63 случая (10 выздоровели);
  • Ровенская обл. — 312 случаев (21 выздоровел);
  • Сумская обл. — 83 случая (10 выздоровели);
  • Тернопольская обл. — 414 случаев (34 выздоровели);
  • Харьковская обл. — 73 случая (2 выздоровели);
  • Херсонская обл. — 63 случая (7 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. — 49 случаев (5 выздоровели);
  • Черкасская обл. — 165 случаев (28 выздоровели);
  • Черновицкая обл. — 906 случаев (31 выздоровел);
  • Черниговская обл. — 12 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 3 800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализировано 1 910 человек, из них 91 ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 151 человек, из них 80 мужчин и 71 женщина.

359 человек уже выздоровели, из них 17 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Всего в Украине исследовано 58 093 образца на новую коронавирусну инфекцию методом ПЦР.

Підтверджено 5 710 випадків COVID-19 Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Неділя, 19 квітня 2020 р.

Напомним, В Минздраве полагают, что всплеск заболеваемости на коронавирус в Украине, который пришелся на 12-18 апреля, связан с религиозными праздниками.


коронавирус Украина болезнь смерти
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