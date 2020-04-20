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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
20 квітня 2020, 18:35 8

Закарпаття: зросла кількість інфікованих COVID-19 прикордонників

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20 квітня 2020, 18:35 8
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Станом на 18 квітня майже 150 прикордонників перебували на обсервації через контакт з особами, в яких підтвердився коронавірус
Фото з відкритих джерел
Станом на 18 квітня майже 150 прикордонників перебували на обсервації через контакт з особами, в яких підтвердився коронавірус

Про це інформує RegioNews.

Журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі інформує, що на КПП "Лужанка" у митника виявили коронавірус. Чоловік трохи старший за 30 років, із 1 квітня перебував на лікарняному. Наразі з‘ясовують коло спілкування та контактних осіб митника - вони будуть відправлені на самоізоляцію.

У суботу, 18 квітня, за результатами досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію у трьох прикордонників з підрозділу в Закарпатській області.

Військовослужбовці з 15 квітня перебувають на самоізоляції, повідомляють у Прикордонній службі України.

Нагадаємо, кілька днів тому в відомстві зафіксували перший випадок захворювання на COVID-19.

Наразі стан здоров’я вже чотирьох охоронців кордону, у яких підтвердилося захворювання, задовільний, температура тіла в межах норми. Військовослужбовці перебувають під посиленим медичним наглядом персоналу підрозділів охорони здоров’я.

Крім того, перевіряються всі, з ким прикордонники контактували. У підрозділах, де військовослужбовці проходять службу, введено режимно-обмежувальні заходи.

В Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок захворювання.


коронавірус прикордонники хвороба карантин
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