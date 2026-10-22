Внучка известной украинской актрисы стала артиллеристкой

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Украинская артистка Тамара Яценко рассказала о своей внучке. Оказалось, что девушка присоединилась к ВСУ

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Тамара Яценко рассказала, что дочь ее двоюродного брата сама пошла служить в армии, несмотря на то, что у нее двое детей. По словам актрисы, она гордится ее решением, при этом девушка не является единственной из семьи, взявшей в руки оружие.

"Это дочь моего двоюродного брата. Да. она захотела. Тем более, у нее две дочери. Племяннички мои тоже танкисты", - говорит артистка.

Также ее любимый актер Олег Коваленко пытался присоединиться к войску. Однако ему долго отказывали, а потом ему исполнилось 60 лет.

Напомним, ранее украинский актер Богдан Бенюк впервые рассказал о сыне в ВСУ. Артист рассказал, когда и как это произошло.