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22 октября 2026, 01:55

Шоумен Дядя Жора признался, на чем он зарабатывает во время войны

22 октября 2026, 01:55
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Фото из открытых источников
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Украинский шоумен Дядя Жора откровенно рассказал, на чем он зарабатывает деньги. Выяснилось, что, несмотря на его записанные песни, ему приносят деньги совсем другие вещи.

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Дяди Жоры, даже когда его музыкальное видео собрало более 14 миллионов просмотров, это не значит, что он получит заоблачные гонорары. Он объяснил это тем, что у украинского рынка есть свои особенности.

"В Украине монетизация - это не такая популярная вещь, как за рубежом. В США артисты зарабатывают большие средства по монетизации, а у нас это скорее просто приятный бонус "на пиво". Но для этого должны быть миллионные просмотры", – говорит шоумен.

Он пояснил, что за миллион просмотров можно получить около тысячи долларов, но сумма может быть и меньше. Потому основной доход ему приносит не музыка, а работа в ивент-сфере.

"Музыка — это не заработок, а дорогая игрушка. Тот, кто пробовал петь и поет сейчас, знает, что это действительно дорого", - говорит Дядя Жора.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает . По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.

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