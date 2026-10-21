В Киеве и Запорожье продавали наркотики под видом чая, печенья и мармелада

Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве и Запорожье разоблачили организованную группу из пяти человек, которые, по данным следствия, продавали наркотические средства и психотропные вещества через сеть кофеен

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, группа наладила сбыт запрещенных веществ в декабре 2025 года. Посетителям кофеен предлагали чай с кратом, мармелад и печенье с каннабисом и психотропными веществами, а также электронные сигареты с запрещенным содержанием.

Продукцию поставляли из-за границы, а между заведениями распределяли с помощью почтовых отправлений.

Во время обысков правоохранители изъяли более 10 кг кратома, электронные сигареты с психотропным веществом, деньги, упаковочные материалы и другие доказательства.

Организатору группы инкриминируют контрабанду наркотических средств и организацию их незаконного сбыта по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Другим четырем фигурантам – незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще одной подозреваемой был назначен ночной домашний арест.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.