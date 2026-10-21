В Луганской области мужчину приговорили к 12 годам за сотрудничество с оккупантами

Фото: Киевская областная прокуратура

В Украине суд признал виновным мужчину, добровольно возглавившего захваченный российскими оккупантами Деркульский конный завод № 63 в Луганской области. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, в сентябре 2022 года мужчина согласился возглавить незаконно созданное оккупационными властями так называемое "государственное унитарное предприятие "Деркульский конный завод № 63"".

До оккупации предприятие было филиалом государственного предприятия "Коневодство Украины". Осужденный организовал его перерегистрацию по российскому законодательству, фактически способствовав передаче украинского государственного имущества под контроль оккупационной администрации.

В результате производственные объекты, техника, земельные угодья и другие активы предприятия перешли в пользование оккупационной власти и использовались для обеспечения ее деятельности. Экспертизы установили, что государственному предприятию нанесли ущерб на миллионы гривен.

Мужчину признали виновным в пособничестве государству-агрессору по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Судебное разбирательство проходило при отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства.

Кроме 12 лет заключения с конфискацией имущества, суд запретил ему в течение 12 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Напомним, в Киеве контрразведка СБУ разоблачила еще двух российских агентов, по заказу российской ФСБ регистрировавших спутниковые терминалы Starlink для российской армии.