Месть за фекалии: в Харькове женщина с балкона вылила кипяток на соседа

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В Харькове судили женщину, которая вылила на соседа кипяток. Это произошло, когда она была на балконе, а он у дома

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Женщина стояла на балконе в квартире четвертого этажа. Мужчина рассказал, что он ждал сына и выглядывал в окно. Когда он заметил, что соседка собирается вылить кипяток и крикнул сыну, пытаясь предупредить об опасности. Именно в этот момент женщина излила горячую воду.

Другая соседка вызвала медиков. Врачи диагностировали у мужчины ожог виска первой степени.

Женщина не признала вину. Она заявила, что сосед постоянно обливал ее балкон фекалиями, поэтому она обращалась к участковому. При этом она якобы не обливала его кипятком. Однако эксперты подтвердили, что ожог пострадавшего был вызван воздействием высоких температур.

Суд назначил женщине наказание в размере 240 часов общественных работ.

Напомним, в Днепре во время семейного конфликта 62-летний мужчина жестоко избил свою невестку металлической сковородой и арматурой. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.