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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
21 октября 2026, 15:43

Арифметика выживания: что скрывают условные суждения о помощи США

21 октября 2026, 15:43
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Госсекретарь США Марко Рубио похвалил украинских военных за храброе сопротивление врагу, но в то же время подчеркнул, что без помощи США, включая администрацию Трампа, Украины уже бы не было
Госсекретарь США Марко Рубио похвалил украинских военных за храброе сопротивление врагу, но в то же время подчеркнул, что без помощи США, включая администрацию Трампа, Украины уже бы не было
Фото: 14 ОМБр имени князя Романа Великого
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("If it were not for the assistance of the United States, including under the Trump administration, there would be no Ukraine right now...”).

Это заявление является классическим примером контрфактического условного суждения (или контрфактуала) в языкознании, логике и философии истории.

В политологии такие заявления классифицируют как "альтернативная история" или "виртуальная история".

Но тогда будем честны и пойдем по такой логике до конца – Украина осталась бы и если бы капитулировала, то существовала какое-то историческое время с марионеточным российским правительством, с выездом миллионов украинцев в Европу, Канаду и США и продолжением войны в Европе и оккупацией Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, атак на Польщу, Румынию и Финляндию (думаю, и Словакия с Венгрией не остались бы без внимания)…

Кроме того, сотни тысяч украинцев были бы согнаны в армию оккупантов и вся эта армада могла пойти еще дальше (как сейчас происходит на оккупированных территориях).

А где гарантия, что тогда бы россияне не вернули стратегическое ядерное оружие на территорию Украины и с их сегодняшними подходами использовать угрозы оружием массового уничтожения и относительной слабостью экономики и управления не допустили бы какой-то ужасной ошибки и не попытались протестировать способность на ответ Вашингтона.

И тогда бы не стало не только Украины, не стало бы США, как, собственно, и самой РФ…

Поэтому лучше не использовать всякие там условные формы суждений, а смелее делать историю на правильной ее стороне, как это сейчас делают украинцы.

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Украина война США Рубио
 
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