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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
21 октября 2026, 16:27

РФ производит 4000 "Гераней" ежемесячно: где наша баллистика и дроны?

21 октября 2026, 16:27
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Россия, которая находится под санкциями и имеет проблемы с приобретением комплектующих, уже нарастила производство ударных реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5" до 4 тысяч в месяц
Россия, которая находится под санкциями и имеет проблемы с приобретением комплектующих, уже нарастила производство ударных реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5" до 4 тысяч в месяц
Фото: из открытых источников
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Это вдвое превышает объемы выпуска поршневых "Герань-2". Об этом ГУР МО сообщило изданию NV.

После этой информации меня интересует лишь два вопроса:

  1. Насколько нарастила производство дронов для дипстрайков и мидлстрайков Украина, которая не находится под санкциями, но находится под руководством Зеленского и "слуг народа"?
  2. Где наша баллистика, которую обещали Зеленский и Штилерман этой осенью? Где??? Ведь уже октябрь заканчивается, но до сих пор нет баллистики, которая могла бы быть использована для ударов по Москве.

Может, пора меньше кататься по миру и меньше обещать, а больше делать, Владимир Зеленский?

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Украина война производство вооружение баллистика
 
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