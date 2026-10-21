Во Львове мужчина жестоко избил соседа

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Садовой во Львове. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел прямо в квартире. Между 60-летним хозяином и его 40-летним гостем произошла ссора. В результате младший мужчина нанес старшему несколько ударов кулаком по голове и лицу. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, носа, челюсти и кровоизлияния мозга.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Харькове правоохранители сообщили о подозрении 52-летнему местному жителю, который, по данным следствия, ограбил 19-летнюю девушку. Муж выхватил из ее рук мобильный телефон iPhone и скрылся, несмотря на требование вернуть имущество.