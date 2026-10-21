Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину: какие последствия

Фото: Днепропетровская ОВА

21 октября российские войска более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате атаки изуродована инфраструктура. В Павлограде повреждено не эксплуатируемое здание.

В Никопольщине под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены частный дом, предприятие, инфраструктура и автомобиль.

На Криворожье русские войска атаковали Зеленодольскую общину. В результате обстрела поврежден частный дом.

Информацию о погибших и раненых в уведомлении не уточняли.

Напомним, что днем 21 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру , попав в объект критической инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о движении баражирующих боеприпасов "Бандероль" на Днепр.

Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область . Враг ударил по энергетическим объектам и предприятию.