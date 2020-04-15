У первого пограничника обнаружили коронавирус

В Государственной пограничной службе выявили первый случай заболевания COVID-19 у военнослужащего из Закарпатской области

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В Государственной пограничной службе выявили первый случай заболевания COVID-19 у военнослужащего из Закарпатской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государсвенную пограничную службу.

Пограничника несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВ. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.

"После этого, во время пребывания на лечении ему также провели ПЦР-тест. Результаты, поступившие подтверждающие наличие у него заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.

В настоящее время состояние здоровья пограничника удовлетворительное, температура тела в норме.

В подразделении инфицированного осуществили меры безопасности, в частности персонал отправила на самоизоляцию и обсервацию. Сейчас устанавливают контактных лиц пограничника. В подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.

Напомним, Прикарпатье 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова пригородного села Братковцы, где община приняла решение присоединиться к Ивано-Франковской ОТГ.

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая. 108 пациентов умерло, 143 пациента выздоровели.

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