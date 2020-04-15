У первого пограничника обнаружили коронавирус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государсвенную пограничную службу.
Пограничника несколько дней назад госпитализировали в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРВ. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат.
"После этого, во время пребывания на лечении ему также провели ПЦР-тест. Результаты, поступившие подтверждающие наличие у него заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.
В настоящее время состояние здоровья пограничника удовлетворительное, температура тела в норме.
В подразделении инфицированного осуществили меры безопасности, в частности персонал отправила на самоизоляцию и обсервацию. Сейчас устанавливают контактных лиц пограничника. В подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала.
Напомним, Прикарпатье 356 инфицированных, от COVID-19 умер сельский голова пригородного села Братковцы, где община приняла решение присоединиться к Ивано-Франковской ОТГ.
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая. 108 пациентов умерло, 143 пациента выздоровели.
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