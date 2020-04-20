Донецкая область: из-за нарушения карантина на Пасху открыто три уголовных производства

В Святогорской Свято-Успенской лавре участие в богослужении приняли около 300 местных

Фото: Национальная полиция

В Святогорской Свято-Успенской лавре участие в богослужении приняли около 300 местных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

За порядком возле культовых сооружений следили более 700 полицейских. В целом к охране общественного порядка были привлечены около 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины.

В праздничные дни в полицию поступило 13 сообщений о несоблюдении карантинных условий, в которых говорилось об отсутствии защитных масок у некоторых верующих или в сооружениях находилось более 10 человек. По трем фактам проводится досудебное расследование.

Нарушая установленные карантинные условия и правила в Святогорской Свято-Успенской лавре участие в богослужении приняли около 300 человек. Почти 70 присутствовали на службе в Свято-Успенском храме в Волновахском районе. Также зафиксировано собрание около 80 людей в Свято-Покровском храме Покровского района.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ст. 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Все остальные сообщения тщательно проверяются.

Напомним, в Почаевской лавре грубо нарушили карантин. В ночь с 18 на 19 апреля в Почаевской Свято-Успенской лавре верующие и священнослужители нарушили карантинные ограничения, которые ввели для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.