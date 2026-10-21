Дизель продолжает дорожать: какие цены на АЗС

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На украинских АЗС цены на горючее остаются нестабильными. Самыми дорогими становятся дизельное горючее и А-95

Об этом сообщает Минфин, передает RegioNews.

По состоянию на 21 октября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,74 гривны за литр (+0,15 гривны);

бензин А-95 – 89,97 гривны за литр (+0,12 гривны);

бензин А-92 – 86,40 гривны за литр (-0,04);

дизтопливо – 102,59 гривны за литр (+0,36 гривны);

автогаз – 52,23 гривны за литр (+0,86 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.