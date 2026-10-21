18:45  21 октября
Во Львове мужчина жестоко избил соседа
17:22  21 октября
В Киеве и Запорожье продавали наркотики под видом чая, печенья и мармелада
16:50  21 октября
Во Львовской области пограничники "разнесли" российский дрон
UA | RU
UA | RU
21 октября 2026, 22:45

В Кировоградской области российский удар повредил складские помещения

21 октября 2026, 22:45
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Российская армия атаковала складские помещения в Кропивницком районе Кировоградской области. Информации о пострадавших пока нет

Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович, передает RegioNews .

"Очередная вражеская атака по складским помещениям в Кропивницком районе. Информация о пострадавших отсутствует", - написал он.

Глава ОГА также призвал соблюдать информационную тишину.

Напомним, что российские войска 21 октября атаковали заведение торговой сети "METRO" в Ровенской области . В результате удара также пострадал жилищный сектор.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кировоградская область Помещение атака российская армия склад
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
Дизель продолжает дорожать: какие цены на АЗС
21 октября 2026, 23:55
Месть за фекалии: в Харькове женщина с балкона вылила кипяток на соседа
21 октября 2026, 23:40
На Киевщине женщина воткнула в любимого ножа
21 октября 2026, 23:20
В Киеве мужчина торговал амфетамином в коробках со спичками
21 октября 2026, 22:55
Россияне более 50 раз атаковали Днепропетровщину: какие последствия
21 октября 2026, 22:27
В Луганской области мужчину приговорили к 12 годам за сотрудничество с оккупантами
21 октября 2026, 21:57
Путин в очередной раз втоптал Трампа в грязь
21 октября 2026, 21:35
В Одесской области мужчину подозревают в трех эпизодах изнасилования 10-летней девочки
21 октября 2026, 21:29
В селе на Прикарпатье мужчина упал в шестиметровый колодец
21 октября 2026, 20:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Игорь Луценко
Борислав Береза
Валерий Чалый
Все блоги »