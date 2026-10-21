В Кировоградской области российский удар повредил складские помещения
Российская армия атаковала складские помещения в Кропивницком районе Кировоградской области. Информации о пострадавших пока нет
Об этом сообщил глава Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович, передает RegioNews .
"Очередная вражеская атака по складским помещениям в Кропивницком районе. Информация о пострадавших отсутствует", - написал он.
Глава ОГА также призвал соблюдать информационную тишину.
Напомним, что российские войска 21 октября атаковали заведение торговой сети "METRO" в Ровенской области . В результате удара также пострадал жилищный сектор.
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