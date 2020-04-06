Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники

В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус

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В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Гетманенка в Facebook.

Один человек с установленным диагнозом COVID-19 умерла, пишет председатель.

Про COVID-19 на Закарпатті станом на 9:00 6.04 Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті,... Опубліковано Олексієм Гетманенком Неділя, 5 квітня 2020 р.

"К сожалению, на Закарпатье есть первая смерть от COVID-19. В Иршаве сегодня ночью умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Последние несколько дней женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких", - сообщает на своем телеграмм-канале местный журналист Виталий Глагола.

Эту информацию ему подтвердил в телефонном режиме главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

"Кроме того, по имеющейся у меня информации, умершая женщина является мамой заведующего поликлинического отделения Иршавской районной больницы. Поэтому, надеюсь, что он и другой медперсонал будут здоровы", - добавляет журналист.

По информации Гетманенка, в 35 закарпатцев методом ПЦР подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

Двое больных с установленным диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Первая пациентка, которой установили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выздоровела. Тесты ПЦР COVID-19 показали отрицательный результат.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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