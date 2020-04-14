В Хмельницкой области возле школы нашли обгоревший труп девушки
В городе Шепетовка Хмельницкой области недалеко от школы-гимназии нашли обгоревший труп молодой девушки
В городе Шепетовка Хмельницкой области недалеко от школы-гимназии нашли обгоревший труп молодой девушки
Об этом пишет сайт города Шепетовка, передает RegioNews.
Очевидцы рассказывают, что возле бывшей теплотрассы разгорелась сухая трава. Неизвестные попросили двух подростков потушить пламя, чтобы оно не распространилось на всей площади. Ребята подошли к очагу пожара и обнаружили страшную находку – труп обгоревшей девушки, у которой еще тлела обувь.
Спасатели, которых вызвали очевидцы потушили огонь. Труп девушки осмотрели медики и следственно-оперативная группа полиции. Пока что обстоятельства страшной смерти остаются неизвестными.
Несмотря на дождь в Чернобыльской зоне продолжаются пожары
14 апреля 2020, 09:28В Черниговской области локализовали пожар, который разгорелся еще 8 апреля
13 апреля 2020, 18:45Рада увеличила штрафы за поджог травы и лесные пожары
13 апреля 2020, 18:30
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
14 апреля 2020, 10:20Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
09 апреля 2020, 13:07ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
09 апреля 2020, 18:33Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
08 апреля 2020, 17:53Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
07 апреля 2020, 11:49Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
07 апреля 2020, 17:49
- 13:20 14 апреля Депутаты выделили на борьбу с COVID-19 миллиарды гривен
- 12:59 14 апреля В Киеве за сутки обнаружили еще 56 больных коронавирусом
- 12:46 14 апреля Они все скрывают: священнослужители Московского патриархата мешают одесским медикам выявлять больных COVID-19
- 12:46 14 апреля От 0 до -5: в Украине ожидаются ночные заморозки
- 12:36 14 апреля Всех украинцев протестуют на антитела к коронавирусу
- 12:11 14 апреля Прикарпатье: за сутки от COVID-19 скончались еще двое людей
- 10:20 14 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 11:49 07 апреля Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
- 17:49 07 апреля Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
Как коронакризис изменил рынок недвижимости в Киеве, Одессе, Львове и Харькове
14 апреля 2020, 12:00
Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться
13 апреля 2020, 14:00
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Новинский Вадим
Куратор Херсонской области по борьбе с COVID-19
Ахметов Ринат
Куратор по борьбе с COVID-19 в Ивано-Франковской, Львовской, Донецкой и Луганской областях
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19