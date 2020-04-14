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14 апреля 2020, 11:00 13

В Хмельницкой области возле школы нашли обгоревший труп девушки

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14 апреля 2020, 11:00 13
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В городе Шепетовка Хмельницкой области недалеко от школы-гимназии нашли обгоревший труп молодой девушки
В городе Шепетовка Хмельницкой области недалеко от школы-гимназии нашли обгоревший труп молодой девушки

Об этом пишет сайт города Шепетовка, передает RegioNews.

Очевидцы рассказывают, что возле бывшей теплотрассы разгорелась сухая трава. Неизвестные попросили двух подростков потушить пламя, чтобы оно не распространилось на всей площади. Ребята подошли к очагу пожара и обнаружили страшную находку – труп обгоревшей девушки, у которой еще тлела обувь.

Спасатели, которых вызвали очевидцы потушили огонь. Труп девушки осмотрели медики и следственно-оперативная группа полиции. Пока что обстоятельства страшной смерти остаются неизвестными.


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