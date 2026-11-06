Россияне ударили по Каменскому на Днепропетровщине: поврежден спорткомплекс
Утром 6 ноября российские войска нанесли удар по Каменскому на Днепропетровщине
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки поврежден спортивный комплекс – там вспыхнул пожар.
Пострадала 60-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.
Других подробностей относительно последствий удара пока нет.
Напомним, в ночь на 6 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
"Карфаген" обнажил то, о чем нельзя молчать
06 ноября 2026, 08:59Разрушенный дом и трое пострадавших: последствия ночной атаки на Киевщину
06 ноября 2026, 08:41РФ ночью запустила по Украине 227 БпЛА: есть попадания на 14 локациях
06 ноября 2026, 08:20В Днепропетровской области под ударами БпЛА оказались пять районов: есть разрушения
06 ноября 2026, 08:09"Могли облить кислотой": Денис Бигус отреагировал на планы нападения на него
06 ноября 2026, 07:59На Сумщине из-за вражеских ударов пострадали шесть человек
06 ноября 2026, 07:54Армия РФ потеряла за сутки в Украине более 2400 военных
06 ноября 2026, 07:40В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
06 ноября 2026, 07:36В Кировоградской области российский дрон разрушил дом: трое пострадавших
06 ноября 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »