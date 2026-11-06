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06 ноября 2026, 08:34

Россияне ударили по Каменскому на Днепропетровщине: поврежден спорткомплекс

06 ноября 2026, 08:34
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Фото: ОВА
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Утром 6 ноября российские войска нанесли удар по Каменскому на Днепропетровщине

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки поврежден спортивный комплекс – там вспыхнул пожар.

Пострадала 60-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.

Других подробностей относительно последствий удара пока нет.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области.

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