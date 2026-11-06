Разрушенный дом и трое пострадавших: последствия ночной атаки на Киевщину

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В ночь на 6 ноября росийские войска атаковали Киевскую область. В результате обстрела травмировались трое местных жителей

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

В Бориспольском районе возник пожар в частном жилом доме и хозяйственном здании. Оба сооружения полностью уничтожены.

Три человека получили травмы. Двое из них получили острую реакцию на стресс, еще один мужчина – черепно-мозговую травму и ссадины конечности. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте. Госпитализация не понадобилась.

Кроме того, в Белоцерковском и Обуховском районах зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

В Обуховском районе взрывной волной также выбило окна в учебном корпусе и общежитии одного из учебных заведений.

В настоящее время на местах работают оперативные службы, идет ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, в ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксированы попадания БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.