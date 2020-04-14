В Энергодаре вводят жесткие карантинные меры: всех сотрудников Запорожской АЭС необходимо проверить на коронавирус

В Запорожской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки было выявлено пять человек

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В Запорожской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки было выявлено пять человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Случаи заболевания выявлены: в г. Запорожье – 43 человека; г. Мелитополь – 27 человек; г. Бердянск – 1 человек; г. Энергодар – 4 человека; Запорожский район – 2 человека; Мелитопольский район – 8 человек; Новониколаевский район – 1 человек; Ореховский район – 1 человек; Пологовский район – 1 человек; Токмакский район – 1 больной.

Сейчас госпитализирован 31 человек. На сегодня в области выздоровел и выписан из стационаров после отрицательных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 11 больных. Всего сейчас зарегистрировано 24 подозрения, которые проверяют медики.

На сегодня в Запорожской области зафиксирован 1 летальный случай.

Стоит отметить, что власти области признала черту города Энергодар территории карантинной зоны.

Во время обсуждения этого вопроса было предложено в г. Энергодар ввести более жестокие меры по ограничению передвижения местных граждан, а также ограничение выезда или въезда в город. Сейчас в Энергодаре изучаются контакты заболевших и проводится дезинфекция.

И. о. директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов отметил, что в области ситуация с заболеванием коронавирусом несколько ухудшилась, однако, это связано, в первую очередь, с улучшением диагностики.

"Когда увеличилось количество людей, которых необходимо обследовать, а это и медицинские работники и контактные лица, и родственники, а также больные с диагнозом пневмония и ОРВИ, то значительно увеличилось количество зарегистрированных случаев заболевания. Расширилась и площадь заражения. В частности, в г. Энергодар выявлено три случая заболевания коронавирус, два из которых – у работников атомной электростанции. Теперь необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на случай заболевания. Поэтому предлагается кроме м. Запорожье, Мелитополь и Бердянск, также карантинной зоной признать г. Энергодар", - отметил Роман Терехов.

Напомним, жителям области запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более двух человек, находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых принимает участие больше 10-ти людей.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.