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Игорь Пилипенко
Редактор
14 апреля 2020, 11:10 19

В Минздраве объяснили, где нужно носить маску и что такое общественное место

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14 апреля 2020, 11:10 19
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Министерство здравоохранения Украины, выполняя распоряжение Кабмина, объяснило, что такое "общественное место" и в каких местах нужно носить маски и респираторы
Фото: flickr
Министерство здравоохранения Украины, выполняя распоряжение Кабмина, объяснило, что такое "общественное место" и в каких местах нужно носить маски и респираторы

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Согласно разъяснениям Минздрава, к общественным местам относятся подъезды, подземные переходы, стадионы, а также лифты и таксофоны.

Также в этот перечень входят:

помещения и территории учреждений здравоохранения;
помещения и территории учебных заведений;
детские площадки;
помещения и территории учреждений;
общественный транспорт;
помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

В Минздраве отметили, что общественные места определяются в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это улицы, закрытые спортивные сооружения, скверы, парки, все виды общественного транспорта.

Украинцам порекомендовали выходить на улицу только в маске, поскольку гражданин в любой момент может оказаться в месте, которое подпадает под это определение.

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