В Минздраве объяснили, где нужно носить маску и что такое общественное место

Министерство здравоохранения Украины, выполняя распоряжение Кабмина, объяснило, что такое "общественное место" и в каких местах нужно носить маски и респираторы

Фото: flickr

Министерство здравоохранения Украины, выполняя распоряжение Кабмина, объяснило, что такое "общественное место" и в каких местах нужно носить маски и респираторы

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