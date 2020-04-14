В Минздраве объяснили, где нужно носить маску и что такое общественное место
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Согласно разъяснениям Минздрава, к общественным местам относятся подъезды, подземные переходы, стадионы, а также лифты и таксофоны.
Также в этот перечень входят:
помещения и территории учреждений здравоохранения;
помещения и территории учебных заведений;
детские площадки;
помещения и территории учреждений;
общественный транспорт;
помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.
В Минздраве отметили, что общественные места определяются в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это улицы, закрытые спортивные сооружения, скверы, парки, все виды общественного транспорта.
Украинцам порекомендовали выходить на улицу только в маске, поскольку гражданин в любой момент может оказаться в месте, которое подпадает под это определение.
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