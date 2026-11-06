Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА типа Shahed (86 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 196 российских беспилотников.

Зафиксированы попадания БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 6 ноября российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области.