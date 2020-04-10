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Ирина Федоляк
Журналист
10 апреля 2020, 15:28 2

Закарпатье: 56 инфицированных, зафиксировано третью смерть

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10 апреля 2020, 15:28 2
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Скончалась 68-летняя женщина из города Берегово
Фото из открытых источников
Скончалась 68-летняя женщина из города Берегово

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

Первый случай COVID-19 в Берегово оказался летальным. Скончалась 68-летняя женщина, которая лечилась дома. Это подтвердил городской глава Золтан Бобяк.

"По моей информации, она ехала в такси в больницу уже в тяжелом состоянии. Почему не вызвали скорую неизвестно. Кроме того, по имеющейся информации больна и ее дочь", - говорится в сообщении.

Это третья смерть от коронавируса на Закарпатье. В области инфицированы 56 человек.

Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденых случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 случаев.

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