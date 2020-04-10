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10 апреля 2020, 15:22 3

В Виннице из роддома, в котором был очаг коронавируса, уволились 15 медработников

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10 апреля 2020, 15:22 3
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С начала введения карантина, с КНП "Винницкий городской клинический родильный дом №2", где впервые обнаружили больного коронавирусом в Виннице, уволились 15 медработников
Фото: Реальная Винница
С начала введения карантина, с КНП "Винницкий городской клинический родильный дом №2", где впервые обнаружили больного коронавирусом в Виннице, уволились 15 медработников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на vinnytsianews.com.

По данным администрации КНП "Винницкий городской клинический родильный дом №2" с 12 марта по 9 апреля из роддома уволились 15 работников, из них: 6 человек по собственному желанию, 6 человек по соглашению сторон, 3 человека уволены по п.1 40 КЗоТ Украины (реорганизация и банкротство) и отказались на перевод на другие должности.

"Отпуск без сохранения заработной платы была предоставлен ​​трем работникам: двум в связи с семейными обстоятельствами, одному одновременно с основным местом работы. В основные ежегодные отпуска работники идут запланировано, в соответствии с графиками на отпуска, предупреждены о возможности отзыва из отпуска, – ответила администрация КНП "Винницкий городской клинический родильный дом №2" на запрос vinnytsianews. Известно, что ни одного работника не переквалифицировали во время карантина.

Напомним, что 25 марта в Виннице подтвердили первый случай заражения COVID-19. Заболела медсестра из Винницкого городского клинического роддома №2. Заведение экстренно закрыли на карантин.

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