На Закарпатье COVID-19 обнаружили у главврача районной больницы

В области выявили 51 случай инфицирования коронавирусом

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В области выявили 51 случай инфицирования коронавирусом

Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.

"В Большом Бычкове Раховского района COVID-19 обнаружили в главного врача районной больницы Божука и его сына. В обоих диагноз подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.

Первый случай коронавируса зафиксировали в Виноградове. Это женщина 1992 года рождения. У нее 2-летний ребенок. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, отмечает Глагола.

В Закарпатской облгосадминистрации сообщили, что у 51 закарпатца установлен диагноз COVID-19. Пятеро из них медицинские работники.

За прошедшие сутки проведено 16 быстрых тестов на COVID-19 и отобрано 70 биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию.

В области 2 человека умерли.

В 5864 закарпатцев закончилась 14-ти дневная самоизоляция. Один человек выздоровел.

По состоянию на утро 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая.

Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.

6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.

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