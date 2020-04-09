На Закарпатье COVID-19 обнаружили у главврача районной больницы
Об этом на своем телеграмм-канале сообщает журналист Виталий Глагола, информирует RegioNews.
"В Большом Бычкове Раховского района COVID-19 обнаружили в главного врача районной больницы Божука и его сына. В обоих диагноз подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.
Первый случай коронавируса зафиксировали в Виноградове. Это женщина 1992 года рождения. У нее 2-летний ребенок. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, отмечает Глагола.
В Закарпатской облгосадминистрации сообщили, что у 51 закарпатца установлен диагноз COVID-19. Пятеро из них медицинские работники.
За прошедшие сутки проведено 16 быстрых тестов на COVID-19 и отобрано 70 биологических материалов для исследований на полимеразную цепную реакцию.
В области 2 человека умерли.
В 5864 закарпатцев закончилась 14-ти дневная самоизоляция. Один человек выздоровел.
По состоянию на утро 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 224 новых случая.
Напомним, на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19 - умерла мать завотделом поликлиники. В Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
6 апреля на Закарпатье зафиксировали второй летальный случай от коронавируса. По дороге из Мукачево в Ужгород умер больной COVID-19.
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