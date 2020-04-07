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07 апреля 2020, 12:36 5

В ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса

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07 апреля 2020, 12:36 5
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В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 летальный. Еще 87 человек находятся на изоляции (в том числе самоизоляции)
Фото: facebook/GeneralStaff.ua
В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 летальный. Еще 87 человек находятся на изоляции (в том числе самоизоляции)

Как передает RegioNews, об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.

"Что касается умершей: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020", - говорится в сообщении.

Как отмечается, анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

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Напомним, по состоянию на 2 апреля в ВСУ обнаружили два случая заболевания коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом.


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