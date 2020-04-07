В ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса

В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 летальный. Еще 87 человек находятся на изоляции (в том числе самоизоляции)

Фото: facebook/GeneralStaff.ua

В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано уже 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 летальный. Еще 87 человек находятся на изоляции (в том числе самоизоляции)

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