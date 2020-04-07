В ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса
Как передает RegioNews, об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.
"Что касается умершей: женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области, с 20.03.2020 находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27.03.2020 состояние ухудшилось, была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, 30.03.2020 переведена в реанимационное отделение, 06.04.2020 в 6.00 умерла. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером 06.04.2020", - говорится в сообщении.
Как отмечается, анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 2 апреля в ВСУ обнаружили два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом.
- 12:52 07 апреля В Винницкой области злоумышленник подстрелил четырех полицейских
- 12:48 07 апреля Торги не состоялись: Николаевский облсовет не смог купить новый кроссовер за 560 тысяч гривен
- 12:47 07 апреля На Закарпатье COVID-19 зафиксировали у медиков
- 12:36 07 апреля В ВСУ сообщили о первой смерти от коронавируса
- 12:32 07 апреля В Днепропетровской области подозревают коронавирус у роженицы
- 12:31 07 апреля Денисова в спецкостюмі проверила Лукьяновское СИЗО
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового