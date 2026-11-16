В Киеве 22-летний парень во время застолья чуть не зарезал товарища

Фото: полиция Киева

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему мужчине, который во время бытового конфликта ранил ножом своего товарища. Пострадавшего с проникающими ранениями груди и живота госпитализировали

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. Раненого парня с массивным кровотечением на четвертом этаже многоэтажки заметил местный житель и сообщил об этом правоохранителям.

В ходе следствия полицейские выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанес его товарищ, с которым они долгое время арендовали квартиру.

По предварительным данным, во время совместного застолья между молодыми людьми возникла бытовая ссора. В разгар конфликта 22-летний парень схватил кухонный нож и ударил им товарища в грудь и живот.

Пострадавшего доставили в больницу с проникающими ножевыми ранениями. Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений 61-летнему горожанину. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.