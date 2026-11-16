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16 ноября 2026, 16:45

В Черкасской области в ДТП столкнулись Opel и Toyota: пострадала женщина

16 ноября 2026, 16:45
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Фото: полиция Черкасской области
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В поселке Лысянка Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате столкновения травмировалась 32-летняя пассажирка Toyota Camry, ее госпитализировали

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 15 ноября около 08:30 на перекрестке улиц Леси Украинки и Безымянной.

По предварительным данным правоохранителей, 67-летний водитель Opel Zafira двигался по улице Безымянной и на нерегулируемом перекрестке не предпочел в движении Toyota Camry, за рулем которой находился 28-летний мужчина. В результате автомобили столкнулись.

Пассажирка Toyota получила травмы и была доставлена в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.

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