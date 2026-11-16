В Черкассах женщина за $17 тысяч предлагала военнообязанным брак для выезда за границу

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах правоохранители разоблачили 37-летнюю женщину, которая за 17 тысяч долларов обещала военнообязанным мужчинам помочь избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого она предлагала заключить с ней брак, который должен стать основанием для получения отсрочки от призыва

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

По данным следствия, у жительницы Черкасс есть вторая группа инвалидности. Этим она предлагала воспользоваться мужчинам призывного возраста: заключить с ней брак, чтобы получить законное основание для отсрочки и беспрепятственного пересечения государственной границы.

Стоимость такой услуги составила 17 тысяч долларов.

Полицейские задержали женщину сразу же после получения второй части средств и регистрации брака. Ее задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники разоблачили мужчину, который пытался уехать из Украины за поддельным свидетельством о рождении третьего ребенка . Он признался, что купил документ через Telegram.