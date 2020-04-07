В Днепропетровской области подозревают коронавирус у роженицы

В Кривом Роге Днепропетровской области COVID-19 медики заподозрили у женщины на последней неделе беременности. В ночь на 7 апреля она родила

Фото: Pixabay

В Кривом Роге Днепропетровской области COVID-19 медики заподозрили у женщины на последней неделе беременности. В ночь на 7 апреля она родила

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Криворожский городской совет.

Женщину на 40-й неделе беременности госпитализировали в городскую больницу №7. У беременной была повышенная температура, поэтому врачи решили перевести ее из обсервационного отделения в специальный бокс, который подготовили для COVID-инфицированных. Ее анализы отправили в лабораторию областного центра, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрение на заражение коронавирусом.

Девочка, которую сегодня ночью родила женщина, не зараженная COVID-19. Сама роженица находится в отдельном боксе. В роддоме провели дезинфекцию. Родственников женщины и медиков, которые принимали у нее роды, обследуют на наличие коронавируса в организме.

Тем временем в Днепропетровской области на 7 апреля известно о 26 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Четверо больных уже преодолели недуг. Летальных случаев в регионе не зафиксировано.

"В целом на Днепропетровщине уже проверили 132 жителей с подозрениями на коронавирус. Вчера COVID-19 обнаружили у 12 человек. Инфицированные – из Днепра, Первомайска и Синельниковского района. Шестерых жителей области еще проверяем”, – проинформировал директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Напомним, что по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.

Как писали RegioNews ранее, в Днепре выздоровела 34-летняя женщина с диагнозом "коронавирусная инфекция”. 13 марта женщина вместе с 36-летним мужем вернулась из поездки в Париж. Дома почувствовала себя плохо. Медики госпитализировали больную в Днепровскую горбольницу №21.





