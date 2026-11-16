В Херсонской области нотариус подозревается в незаконном оформлении земли общины

Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области частный нотариус подозревается в незаконной регистрации права собственности на земельный участок общины в Антоновке

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

По данным следствия, она внесла в государственный реестр сведения о приобретении двумя женщинами права совместной собственности на землю стоимостью почти 470 тысяч гривен, хотя необходимых документов для этого не было.

Как установили правоохранители, в июле 2025 нотариус получила документы для регистрации права собственности на земельный участок в Антоновке за двумя женщинами.

В то же время, по материалам следствия, женщины лично в нотариус не обращались, а их подписей на документах не было. Также среди поданных бумаг не хватало оригинала распоряжения Херсонской городской военной администрации, которое было необходимо для передачи земли из коммунальной в частную собственность.

Несмотря на это, нотариус внесла в Государственный реестр прав на недвижимое имущество информацию о совместной собственности женщин на этот участок. Впоследствии она дважды несанкционированно изменяла данные в реестре: сначала зарегистрировала обретение права собственности на землю, а затем отменила эту запись.

По нормативной денежной оценке стоимость участка составляет около 470 тысяч гривен.

Нотариуске сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление полномочиями лицом, предоставляющим публичные услуги, и ч. 3 ст. 362 УКУ – несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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