Денисова в спецкостюмі проверила Лукьяновское СИЗО

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова посетила ГУ "Киевский следственный изолятор”, чтобы проверить, соблюдаются ли там правила карантина

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова посетила ГУ "Киевский следственный изолятор”, чтобы проверить, соблюдаются ли там правила карантина

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