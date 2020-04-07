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07 апреля 2020, 12:31 3

Денисова в спецкостюмі проверила Лукьяновское СИЗО

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07 апреля 2020, 12:31 3
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Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова посетила ГУ "Киевский следственный изолятор”, чтобы проверить, соблюдаются ли там правила карантина
Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова посетила ГУ "Киевский следственный изолятор”, чтобы проверить, соблюдаются ли там правила карантина

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Перед тем, как зайти в учреждение в обязательном порядке сделали мониторинговой группе температурный скрининг”, — рассказала омбудсмен.

Людмила Денисова проверила, какие средства были применены для нераспространения коронавірусної инфекции в СИЗО и как дезинфицируют помещение.

Вживую. Мониторинговой визит в ГУ "Киевский следственный изолятор"

Опубликовано Людмилой Денисовой Понедельник, 6 апреля 2020 г.

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