Пытки и угрозы расстрелом: четверо российских десантников подозреваются в преступлениях против жителей Бучи

Фото: Офис Генерального прокурора

Трем военнослужащим 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ сообщили о подозрении в военных преступлениях против мирных жителей Бучи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, во время оккупации города в марте 2022 года они угрожали гражданским оружием, избивали и унижали их. Что касается еще одного военного этого подразделения, обвинительный акт уже направили в суд.

По материалам следствия, двое российских десантников заставили местного жителя под угрозой применения оружия идти впереди них и первым заходить в квартиры и другие помещения, которые оккупанты проверяли. Таким образом военные РФ использовали гражданский как "живой щит".

Другой военнослужащий этого полка, по версии следствия, избил и унижал местного жителя. Человек не имел оружия, не участвовал в боевых действиях и не представлял угрозы для оккупантов.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Кроме того, прокуроры завершили специальное досудебное расследование в отношении заместителя командира боевой машины этого же полка. Его обвиняют в жестоком обращении с другим жителем Бучи.

По данным следствия, российский военный избивал мужчину, в частности стволом автомата по лицу, засовывал оружие ему в рот и угрожал расстрелом. Обвинительный акт к нему был направлен в суд.

В рамках расследования военных преступлений российских военных во время оккупации Бучи установили 63 причастных военнослужащих РФ. Им сообщили о 71 подозрении. В суд уже передали 34 обвинительных акта в отношении 39 обвиняемых.

Напомним, украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому офицеру, который во время оккупации Бучи в Киевской области использовал местного жителя как "живой щит". Следователи подтвердили, что в феврале-марте 2022 г. он находился в городе в составе российских оккупационных войск и собрали доказательства его непосредственного участия в преступлении.