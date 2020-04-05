На Закарпатье выздоровела женщина, которая инфицировала 20 жителей Мукачева

В 28 закарпатцев методом ПЦР подтверждено коронавирусную инфекцию

Фото иллюстративное

В 28 закарпатцев методом ПЦР подтверждено коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Гетманенка в Facebook.

Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы: дважды тесты ПЦР показали отрицательный результат. Чтобы сказать, что она полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей дома.

За сутки 7 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения области с подозрением на случай острой респираторной болезни COVID-19, из них трое – с установленным диагнозом COVID-19.

Одна больная с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

О COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 10:00 5.04 Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье,... Опубликовано Алексеем Гетманенком Неділя, 5 апреля 2020 г.

Напомним, на Закарпатье заболели 20 человек из Мукачево, которые контактировали с первой инфицированной COVID-19.

В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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