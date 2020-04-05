11:56  05 апреля
В Чернобыле тушат пожар, который охватил 20 гектаров леса
13:52  04 апреля
Придется потерпеть: в Киеве 25 новых случаев коронавируса - Кличко
17:54  04 апреля
Только в масках Кабмин рассказал о прогулках и напомнил о штрафах-"цветочках" по сравнению с другими странами
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк
Журналист
05 апреля 2020, 13:38 9

На Закарпатье выздоровела женщина, которая инфицировала 20 жителей Мукачева

Читайте також
українською мовою
05 апреля 2020, 13:38 9
Читайте також українською мовою
В 28 закарпатцев методом ПЦР подтверждено коронавирусную инфекцию
Фото иллюстративное
В 28 закарпатцев методом ПЦР подтверждено коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Гетманенка в Facebook.

Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы: дважды тесты ПЦР показали отрицательный результат. Чтобы сказать, что она полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей дома.

За сутки 7 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения области с подозрением на случай острой респираторной болезни COVID-19, из них трое – с установленным диагнозом COVID-19.

Одна больная с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

О COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 10:00 5.04 Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье,...

Опубликовано Алексеем Гетманенком Неділя, 5 апреля 2020 г.

Напомним, на Закарпатье заболели 20 человек из Мукачево, которые контактировали с первой инфицированной COVID-19.

В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).


коронавирус Закарпатье болезнь COVID-19
В Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина
05 апреля 2020, 11:28
Тернопольская область: госпитализировали трехмесячную внучку умершей от COVID-19
05 апреля 2020, 10:52
Только в масках Кабмин рассказал о прогулках и напомнил о штрафах-"цветочках" по сравнению с другими странами
04 апреля 2020, 17:54
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 апреля 2020, 18:45
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Кировоградский гамбит: как местные бизнесмены разыграли между собой полуторамиллионный тендер
30 марта 2020, 12:30
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »