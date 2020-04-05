В Киеве от COVID-19 умер 71-летний мужчина

Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаях заболевания COVID-19

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Городской глава Киева сообщает о 245 подтвержденных случаях заболевания COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"За минувшие сутки количество киевлян, что заболели коронавирусом, увеличилась еще на 31 человека. Один случай - летальный. Вирус наступает", - пишет мэр.

Из них 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет и 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 21 - лечатся дома под контролем медиков.

Только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно заграницу.

71-летний мужчина умер.

На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, сообщает Кличко.

Друзья! За минувшие сутки количество киевлян заболели на коронавирус, увеличилась еще на 31 человека. Один случай -... Опубликовано Виталием Кличко Суббота, 4 апреля 2020 г.

В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

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