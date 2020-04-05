Тернопольская область: госпитализировали трехмесячную внучку умершей от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
COVID-19 подтвердили у трех жителей Тернополя – это родственники женщины с Козовского района, которая умерла 2 апреля. Коронавирус подтвердили в сына умершей, его жены и их трехмесячного ребенка. Мама с младенцем находятся в Тернопольской городской детской больнице, папа на амбулаторном лечении.
Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 10:00 5 апреля в Тернопольской области 160 случаев COVID-19, 2 - летальных.
106 – жители Монастырисского района (1 – летальный)
18 – жители Залещицкого района
13 – жители Козовского района (1 – летальный)
8 – жители города Тернополя
7 – жители Кременецкого района
3 – жители Бучацкого района
3 – жители Подгаецкого района
1 – житель Тернопольского района
1 – житель Бережанского района
В Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.
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