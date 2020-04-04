Только в масках Кабмин рассказал о прогулках и напомнил о штрафах-"цветочках" по сравнению с другими странами

Правительство Украины настойчиво рекомендует находиться на улице в медицинских масках

Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины настойчиво рекомендует находиться на улице в медицинских масках

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на разъяснение Кабмина относительно новых ограничительных мероприятий на период карантина на правительственном сайте.

В частности, правительство отмечает, ссылаясь на свое постановление №211, что во всех общественных местах "вы должны быть в маске или респираторе".

Также Кабмин объяснил, что общественное место - часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты , государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

"Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в г. Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов , в частности торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; т.п. Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"", - говорится в сообщении.

При этом в Кабмине объяснили, что по улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

Относительно прогулок вокруг дома - не запрещено, но действуют другие ограничения: нельзя передвигаться группами более двух лиц и ходить в парки/скверы, зоны отдыха и тому подобное.

В то же время детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. "В постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но! Как сказано выше, даже подъезд и территория вокруг вашего дома могут подпадать под определение общественного места. Поэтому рекомендуем детям не покидать дом без сопровождения взрослых ", - уточнили в правительстве.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается, кроме случая, если вам нужно выгулять домашнее животное не более чем вдвоем, или по служебной необходимости.

"Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком", - пояснили в Кабмине.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что карантин - это не каникулы и за нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине действуют штрафы от 17 тыс. до 51 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет.

В дополнение он обнародовал суммы штрафов за нарушение ограничительных мероприятий за рубежом. "Страны по всему миру вводят жесткие санкции за нарушение правил карантина, ведь речь идет не просто о болезни, речь идет о тысячах человеческих жизней", - написал он в своем Telegram-канале.

Так, в Праге (Чехия) за выход без маски штраф составляет до 800 евро.

В Италии за нарушение требований карантина - до 3 тыс. евро. Прекращение коммерческой деятельности компаний, нарушающих обязательства на срок от 5 до 30 дней.

В Грузии за нарушение карантина - от $900 и принудительная госпитализация.

Во Франции за нарушение режима самоизоляции - до 3,7 тысяч евро или угроза попасть за решетку на срок до 6 месяцев.

В Сингапуре за нарушение режима самоизоляции - до $10 тыс. и/или заключение до 6 месяцев.

В Испании за несоблюдение требований власти - от 100 до 30 тыс. евро. За многочисленные нарушения грозит тюрьма на срок до одного года.

В Нью-Йорке (США) за нарушение социальной дистанции - от $250 до $500.

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Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19.

По состоянию на 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациентов выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.