Коронавирус: в Украине выявили 1251 случаев заболевания

За сутки зафиксировано 156 новых случаев

Фото: Минздрав

За сутки зафиксировано 156 новых случаев

В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

м Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

Черниговская область — 7 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщение о подозрении.

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