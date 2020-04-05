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Ирина Федоляк
Журналист
05 апреля 2020, 10:11 68

Коронавирус: в Украине выявили 1251 случаев заболевания

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05 апреля 2020, 10:11 68
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За сутки зафиксировано 156 новых случаев
Фото: Минздрав
За сутки зафиксировано 156 новых случаев

В Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
м Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ровенская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область — 7 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщение о подозрении.

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