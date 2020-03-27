На Закарпатье один случай заболевания COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.
В женщины повторно отобран биологический материал для вирусологического исследования и отправлены в референтную лабораторию Киева. Там подтвердили диагноз острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом.
Больная находится на лечении в КНП "Областная клиническая инфекционная больница”. Состояние ее стабильное.
Все контактные лица с 23 марта находятся в самоизоляции. Состояние их здоровья мониторится врачами. У одного больного появились явления ОРЗ, пока в госпитализации он не нуждается.
Напомним, на Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области ввели чрезвычайную ситуацию.
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