12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
13:06  27 марта
ЕС требует расследовать пытки украинских заложников в ОРДЛО
14:24  27 марта
Производители хлеба заявили о подорожании хлеба и просят запретить его экспорт
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 13:19 11

На Закарпатье один случай заболевания COVID-19

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 13:19 11
Читайте також українською мовою
Больная госпитализирована, состояние ее стабильное
Фото из открытых источников
Больная госпитализирована, состояние ее стабильное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

В женщины повторно отобран биологический материал для вирусологического исследования и отправлены в референтную лабораторию Киева. Там подтвердили диагноз острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом.

Больная находится на лечении в КНП "Областная клиническая инфекционная больница”. Состояние ее стабильное.

Все контактные лица с 23 марта находятся в самоизоляции. Состояние их здоровья мониторится врачами. У одного больного появились явления ОРЗ, пока в госпитализации он не нуждается.

Напомним, на Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области ввели чрезвычайную ситуацию.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)


Закарпатье коронавирус
Умершую от коронавируса в Ровенской области хоронили традиционно, потому что врачи не предупредили родственников об опасности
27 марта 2020, 13:09
В Тернопольской области дочь сама похоронила умершего от COVID-19 отца
27 марта 2020, 13:07
В Сумской области недоступна информация о инфицированных COVID-19
27 марта 2020, 12:52
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 14:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Владислав Чечеткин
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Все блоги »
Первой жертвой коронавируса на Ровенщине стал руководитель медицины
27 марта 2020, 14:00
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »