На Закарпатье заболели 20 человек из Мукачево, которые контактировали с первой инфицированной COVID-19

Количество больных COVID-19 в области возросло до 24 человек

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Количество больных COVID-19 в области возросло до 24 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу главы Закарпатской облгосадминистрации Алексея Гетманенка в Facebook.

"Исследования на COVID-19, которые проводит Закарпатский лабораторный центр в г. Ужгород, признаны достоверными. Методом ПЦР подтверждено коронавирусную инфекцию в 24 закарпатцев. Речь о первой пациентке с подтвержденным диагнозом на Закарпатье из города Мукачево, также заболели 20 человек, которые с ней контактировали", - говорится в сообщении.

Коронавирус подтвердили в одного человека из города Ужгорода и двух людей из Тячевского района.

Состояние всех пациентов – удовлетворительное. Двое человек находятся на лечении в областной инфекционной больницы в Ужгороде, остальные лечатся дома под наблюдением медиков.

Председатель подчеркивает, что ни один человек в области не умер от COVID-19.

Он также добавляет цифры относительно закарпатцев, вернувшихся из-за границы. Сейчас их 15744, они находятся на самоизоляции.

Ситуация относительно COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 10 часов 3 апреля: исследование на COVID-19, которые проводит... Опубликовано Алексеем Гетманенком П'ятниця 3 апреля 2020 г.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

На Закарпатье установят пункты пропуска на перевалах и дорогах. До 24 апреля в области введено чрезвычайную ситуацию.