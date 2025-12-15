Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
Європейський Союз завершив виконання плану щодо постачання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів до кінця 2025 року
Як передає RegioNews, про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.
За її словами, що в 2025 році Європейський Союз надав Україні 27 млрд євро військової допомоги.
"Наші пріоритети – це посилення тиску на Москву і забезпечення більшої підтримки Києву. ЄС надав Україні 27 млрд євро військової допомоги цього року. Ми виконали свою обіцянку надати 2 мільйони артилерійських снарядів Україні", – заявила Кая Каллас.
На її думку, зараз не час сповільнюватися і ЄС має робити більше, щоб посилювати українську оборону та її позицію на переговорах, поки РФ відмовляється від миру.
Нагадаємо, у понеділок, 15 грудня, Володимир Зеленський заявив про різні позиції України та США щодо поділу територій. При цьому він зазначив, що діалог триватиме.