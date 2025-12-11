Появилась новая версия мирного плана Трампа: что предлагают Украине

Фото: AP nuotr

Последняя версия мирного плана команды Дональда Трампа, переданная Украине для ознакомления, состоит из четырех частей и предусматривает масштабные политические, территориальные и изменения безопасности

передает RegioNews.

По информации издания, пакет якобы содержит:

20-пунктовое многостороннее соглашение Украины, России, США и Европы;

рамочные гарантии безопасности для Украины;

обязательства США по политике НАТО;

отдельное американо-российское соглашение.

Территориальные условия

Документы предусматривают закрепление контроля РФ над Крымом, а также Луганской и Донецкой областями с возможностью изменения статуса исключительно дипломатическим путем.

В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону на территориях, ныне контролирующих ВСУ (около 30% региона). Украинские войска должны выйти из области, а управление зоной, в отсутствие других положений, фактически будут осуществлять россияне.

Относительно Херсонской и Запорожской областей план предлагает закрепить действующую линию фронта. РФ, согласно документу, должна вывести войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Запорожская АЭС и вопросы НАТО

Запорожскую АЭС вроде бы предлагается перезапустить под управлением американского оператора, при этом 50% производимой электроэнергии будет отходить Украине, а 50% – России.

План исключает требование к Украине юридически закрепить невступление в НАТО, однако вводит обязательства Североатлантического союза не расширяться и не приглашать Украину. Фактически, это означает сохранение блокирования членства Украины.

США также предлагают ограничить численность ВСУ в мирное время до 800 тысяч военных.

Гарантии безопасности

Предложенные гарантии подобны 5-й статье НАТО, но без прямой обязанности США вступать в войну в случае нового нападения РФ. Реакция предусмотрена только после "значительного, умышленного и продолжительного" нападения, а гарантии не распространяются на действия Украины на территории России.

Предусматривается создание мониторинговой комиссии и заключение 10-летнего соглашения о безопасности.

Политические и экономические положения

США вроде бы соглашаются поддержать вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года.

Предлагается провести выборы в Украине "скорее всего" после подписания соглашения.

В плане содержится предложение создать американо-европейский инвестиционный фонд в объеме 200 млрд долларов.

Часть замороженных российских активов предлагается разморозить и направить на восстановление Украины.

Отдельный американо-российский документ предусматривает использование 100 млрд. долларов российских активов под управлением США для совместных проектов из РФ.

Также в двустороннем соглашении США-РФ якобы содержатся обязательства Вашингтона не поддерживать вступление Украины в НАТО и выступать против размещения иностранных войск в Украине, а также положения о "реинтеграции" России в глобальные политические и экономические структуры при условии выполнения договоренностей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план , тогда как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Ранее сообщалось, что украинский президент заявил о возможном прекращении войны.

