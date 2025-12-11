Появилась новая версия мирного плана Трампа: что предлагают Украине
Последняя версия мирного плана команды Дональда Трампа, переданная Украине для ознакомления, состоит из четырех частей и предусматривает масштабные политические, территориальные и изменения безопасности
Об этом пишет "Зеркало недели", передает RegioNews.
По информации издания, пакет якобы содержит:
- 20-пунктовое многостороннее соглашение Украины, России, США и Европы;
- рамочные гарантии безопасности для Украины;
- обязательства США по политике НАТО;
- отдельное американо-российское соглашение.
Территориальные условия
Документы предусматривают закрепление контроля РФ над Крымом, а также Луганской и Донецкой областями с возможностью изменения статуса исключительно дипломатическим путем.
В Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону на территориях, ныне контролирующих ВСУ (около 30% региона). Украинские войска должны выйти из области, а управление зоной, в отсутствие других положений, фактически будут осуществлять россияне.
Относительно Херсонской и Запорожской областей план предлагает закрепить действующую линию фронта. РФ, согласно документу, должна вывести войска из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
Запорожская АЭС и вопросы НАТО
Запорожскую АЭС вроде бы предлагается перезапустить под управлением американского оператора, при этом 50% производимой электроэнергии будет отходить Украине, а 50% – России.
План исключает требование к Украине юридически закрепить невступление в НАТО, однако вводит обязательства Североатлантического союза не расширяться и не приглашать Украину. Фактически, это означает сохранение блокирования членства Украины.
США также предлагают ограничить численность ВСУ в мирное время до 800 тысяч военных.
Гарантии безопасности
Предложенные гарантии подобны 5-й статье НАТО, но без прямой обязанности США вступать в войну в случае нового нападения РФ. Реакция предусмотрена только после "значительного, умышленного и продолжительного" нападения, а гарантии не распространяются на действия Украины на территории России.
Предусматривается создание мониторинговой комиссии и заключение 10-летнего соглашения о безопасности.
Политические и экономические положения
- США вроде бы соглашаются поддержать вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года.
- Предлагается провести выборы в Украине "скорее всего" после подписания соглашения.
- В плане содержится предложение создать американо-европейский инвестиционный фонд в объеме 200 млрд долларов.
- Часть замороженных российских активов предлагается разморозить и направить на восстановление Украины.
- Отдельный американо-российский документ предусматривает использование 100 млрд. долларов российских активов под управлением США для совместных проектов из РФ.
Также в двустороннем соглашении США-РФ якобы содержатся обязательства Вашингтона не поддерживать вступление Украины в НАТО и выступать против размещения иностранных войск в Украине, а также положения о "реинтеграции" России в глобальные политические и экономические структуры при условии выполнения договоренностей.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план , тогда как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.
Ранее сообщалось, что украинский президент заявил о возможном прекращении войны.
