У США представили оновлений "мирний план" для України

фото: tsn.ua

Президент США Дональд Трамп представив оновлений «мирний план» – і він знову передбачає серйозні територіальні поступки з боку України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

Документ зокрема пропонує:

визнати російський контроль над Кримом, а також Донецькою та Луганською областями;

створити "сіру" демілітаризовану зону на 30% території Донецької області – українські та російські війська повинні стояти за адмінкордоном, яку ще належить визначити;

заморозити ситуацію в Запорізькій та Херсонській областях по поточній лінії фронту;

зобов'язати Україну та РФ не намагатися змінювати ці домовленості силою.

При цьому жодних гарантій, що у "сірій зоні" не буде російських структур, документ не дає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що понад 80% українців "вимагають укладення угоди" для завершення війни Росії проти України.