У США представили оновлений "мирний план" для України
Президент США Дональд Трамп представив оновлений «мирний план» – і він знову передбачає серйозні територіальні поступки з боку України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.
Документ зокрема пропонує:
визнати російський контроль над Кримом, а також Донецькою та Луганською областями;
створити "сіру" демілітаризовану зону на 30% території Донецької області – українські та російські війська повинні стояти за адмінкордоном, яку ще належить визначити;
заморозити ситуацію в Запорізькій та Херсонській областях по поточній лінії фронту;
зобов'язати Україну та РФ не намагатися змінювати ці домовленості силою.
При цьому жодних гарантій, що у "сірій зоні" не буде російських структур, документ не дає.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що понад 80% українців "вимагають укладення угоди" для завершення війни Росії проти України.