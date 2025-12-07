Фото из открытых источников

Стало известно о смерти известного украинского режиссера. Он также был сценаристом и педагогом

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Вячеслав Криштофович ушел из жизни на 79 году жизни. Национальный союз кинематографистов Украины назвал это "большой потерей для всего украинского культурного сообщества".

"Он был художником с особой оптикой: внимательным к деталям, сострадательным к характерам, откровенным в творческих поисках. Даже самая маленькая из его "мелочей жизни" в кадре становилась существенной… Все это – свидетельство исключительного таланта и честности в профессии", - говорят в НСКУ.

Справка. Вячеслав Криштофович работал над фильмами, которые стали важными для нашего кинематографа. В частности, это "Одинокая женщина желает познакомиться", "Автопортрет неизвестного", "Ребро Адама", "Приятель покойного". Фильмы "Ребро Адама" и "Приятель покойного" были отобраны в секцию Directors' Fortnight Каннского кинофестиваля.

Его фильм "Приятель покойного" в 1998 году выдвинули на "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Это был первый фильм, который Украина выдвинула на эту премию. Лента была показана в 18 странах и до сих пор считается одной из самых успешных украинских киноработ 90-х.