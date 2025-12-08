В Лос-Анджелесі оголосили номінантів 83-ї премії "Золотий глобус"

У Лос-Анджелесі оприлюднили повний список претендентів на одну з головних кінотелевізійних нагород року — «Золотий глобус – 2026». Лідером за кількістю номінацій став фільм «Битва за битвой», який отримав дев’ять відзнак, зокрема у категоріях «Найкращий фільм (мюзикл або комедія)», «Найкращий режисер» та «Найкращий сценарист»

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

Одразу за ним розташувалися:

"Сентиментальна цінність" Йоакіма Триера — вісім номінацій;

"Грішники" Райана Куглера — сім номінацій;

"Гамнет" Хлої Чжао — шість номінацій;

"Франкенштейн" Гільєрмо дель Торо та Джона Чу — по п’ять номінацій.

Одним із найбільших сюрпризів став факт, що "Зла. Частина 2" не потрапила до переліку претендентів у категорії найкращого мюзиклу або комедійного фільму, попри високі очікування глядачів та критиків.

