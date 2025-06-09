Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-сообщество Support group for the Ukrainian people.

Посол Израиля в Украине Джоэль Бродский подчеркнул, что эти установки были в свое время получены Израилем от США и стояли на вооружении с начала 1990-х годов.

По словам посла, Израиль согласился передать эти системы украинской стороне, чтобы поддержать обороноспособность Украины в сложное для нее время.

Эти зенитно-ракетные комплексы Patriot известны своей эффективностью в противовоздушной обороне. Хотя их возраст достигает нескольких десятилетий, они могут значительно усилить возможности украинских военных в защите воздушного пространства. Передача таких систем является важной составляющей международной помощи Украине.

Израиль остается одним из ключевых партнеров Украины в военной сфере, оказывая разные виды помощи. Передача Patriot свидетельствует о готовности страны поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и безопасность.

Пока детали о количестве переданных систем и условиях их использования остаются ограниченными, однако эта новость уже вызвала значительный резонанс в военных кругах и среди экспертов.

Ранее сообщалось о том, что враг атаковал запад Украины: ПВО сбило 17 ракет и 30 дронов.