Австралия и Новая Зеландия усиливают помощь Украине: $70 млн на армию

Правительства Австралии и Новой Зеландии приняли решение о дополнительной военной поддержке Украины общей стоимостью более 70 миллионов долларов США

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает RegioNews.

По его словам, правительство Австралии выделяет 95 млн австралийских долларов (около 63 млн долл. США). Эти средства предусматривают:

50 млн дол. для PURL,

2 млн дол. для "коалиции дронов",

43 млн дол. на военное оборудование, включая тактические радары ПВО, боеприпасы и средства инженерного обеспечения.

В свою очередь правительство Новой Зеландии выделяет 15 млн новозеландских долларов (ред. – примерно 8,7 млн долл. США) в поддержку инициативы PURL, которая занимается поставкой оружия и оборудования для украинской армии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал усиление поддержки Украины , отметив, что соответствующие решения готовят "одна-две страны", и выразил уверенность в положительном результате.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну между Украиной и РФ, в то же время считают, что финансовое бремя на себя должны взять союзники.