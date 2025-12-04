09:30  04 декабря
04 декабря 2025, 08:43

Австралия и Новая Зеландия усиливают помощь Украине: $70 млн на армию

04 декабря 2025, 08:43
Иллюстративное фото: из открытых источников
Правительства Австралии и Новой Зеландии приняли решение о дополнительной военной поддержке Украины общей стоимостью более 70 миллионов долларов США

Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, передает RegioNews.

По его словам, правительство Австралии выделяет 95 млн австралийских долларов (около 63 млн долл. США). Эти средства предусматривают:

  • 50 млн дол. для PURL,
  • 2 млн дол. для "коалиции дронов",
  • 43 млн дол. на военное оборудование, включая тактические радары ПВО, боеприпасы и средства инженерного обеспечения.

В свою очередь правительство Новой Зеландии выделяет 15 млн новозеландских долларов (ред. – примерно 8,7 млн долл. США) в поддержку инициативы PURL, которая занимается поставкой оружия и оборудования для украинской армии.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал усиление поддержки Украины , отметив, что соответствующие решения готовят "одна-две страны", и выразил уверенность в положительном результате.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну между Украиной и РФ, в то же время считают, что финансовое бремя на себя должны взять союзники.

